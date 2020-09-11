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Происшествия

На территорию детсада в Пензе забрался пьяный мужчина со шприцем

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В четверг, 10 сентября, в Пензе задержали мужчину, который пробрался на территорию детского сада, расположенного на улице Лядова.

Благодаря видеокамерам сотрудники дошкольного учреждения заметили постороннего мужчину в состоянии опьянения, который перепрыгнул через забор. Он громко матерился, не желая покидать участок.

В 14:00 работники нажали на кнопку тревожной сигнализации, и через три минуты на место прибыли росгвардейцы.

Завидев их, мужчина попытался скрыться, но его быстро поймали. Задержанного опознал завхоз детсада.

«При личном досмотре у мужчины был обнаружен шприц, предположительно - с наркотическим веществом. Находка изъята и передана на экспертизу», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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Гость||

пришел прививки делать

Гость||

Уколоть его в глаз.

Имя: Гость
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