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Происшествия

На ул. Суворова у филармонии столкнулись две иномарки

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В среду, 14 августа, на улице Суворова рядом с филармонией случилось серьезное ДТП. Кадрами с места с сетевым изданием «ПензаИнформ» поделилась горожанка.

Столкнулись Volkswagen и Ford. От удара у первой машины деформировалась передняя часть, у второй покорежена правая сторона.

На место происшествия прибыли пожарные и медики. Пострадал ли кто-либо в аварии, не сообщается.

Пока официальной информации о происшествии нет.

На ул. Суворова у филармонии столкнулись две иномарки

8 июня 2023 года в ДТП рядом с филармонией пострадал юноша 2006 года рождения.

В 22:05 столкнулись две «Лады-Калины». Одной, модификации ВАЗ-11193, управлял 24-летний молодой человек, второй, ВАЗ-111730, - 30-летняя женщина. Автолюбительницу отпустили после осмотра. А вот юного пассажира «Калины», которой управлял мужчина, увезли в больницу.

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