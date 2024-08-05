В Белинском поджигатель едва не спалил жилые дома

05.08.2024 | 09:39

В городе Белинском ночью нетрезвый мужчина пытался поджечь лес. Огонь едва не перекинулся на жилые дома. Их отстояли благодаря помощи сотрудников Росгвардии.

Бойцов вызвали на место обеспокоенные местные жители, которые заметили пламя, охватившее деревья. По прибытии росгвардейцы увидели пожарище, а рядом с ним - поджигателя.

Мужчину быстро задержали, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Затем сотрудники вместе с местными жителями принялись тушить быстро распространявшийся огонь, стремясь сдержать его до появления пожарных бригад.

«По масштабам катастрофа была огромная. Где-то в 5 метрах (от места возгорания. - Прим. ред.) были уже жилые дома. И жилых домов очень много было, у некоторых людей это единственное имущество. Ребята быстро среагировали», - рассказала местная жительница Ольга Горшкова.

Горожане выразили благодарность росгвардейцам за решительные и грамотные действия.