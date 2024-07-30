В Пензе пропал 93-летний пенсионер в тельняшке

30.07.2024 | 18:55

В Пензе пропал 93-летний местный житель Анатолий Александрович Спирин. 30 июля он ушел из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся.

О начале поисков в тот же день сообщили представители регионального отделения отряда «Лиза Алерт», к которым обратились за помощью обеспокоенные родственники мужчины.

Приметы пенсионера таковы: рост 160 см, телосложение среднее, волосы седые, глаза голубые. В день исчезновения на нем были тельняшка в черную полоску и темно-синие штаны.

Волонтеры предупредили о возможной потере памяти у пропавшего.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 88007005452 (звонок бесплатный)», - обратились они к населению.