Сетевое издание|18+|Четверг|20 июн 2024|13:29
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+27oC
+28oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Шемышейке 8-летний велосипедист врезался в две машины

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В среду, 19 июня, в Шемышейке пострадал 8-летний велосипедист, он врезался в стоявшие автомобили.

По предварительной информации, это случилось в 13:05 у дома № 14 на улице Советской. Мальчик въехал в «Ладу-Гранту» и «Ладу-Приору».

«В результате происшествия ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

Ранее в селе Засечном Пензенского района случилось ДТП с участием другого юного велосипедиста. Он резко выехал с тротуара на дорогу и на скорости врезался в проезжавшую мимо машину.

Свидетель сообщил, что ребенок жив и автовладелица сразу вызвала скорую и ДПС.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте