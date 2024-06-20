В Шемышейке 8-летний велосипедист врезался в две машины

20.06.2024 | 12:09

В среду, 19 июня, в Шемышейке пострадал 8-летний велосипедист, он врезался в стоявшие автомобили.

По предварительной информации, это случилось в 13:05 у дома № 14 на улице Советской. Мальчик въехал в «Ладу-Гранту» и «Ладу-Приору».

«В результате происшествия ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

Ранее в селе Засечном Пензенского района случилось ДТП с участием другого юного велосипедиста. Он резко выехал с тротуара на дорогу и на скорости врезался в проезжавшую мимо машину.

Свидетель сообщил, что ребенок жив и автовладелица сразу вызвала скорую и ДПС.