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Происшествия

Под Кузнецком столкнулись Renault и Toyota, три человека пострадали

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В Кузнецком районе на трассе М-5 случилось ДТП с участием двух иномарок. Травмы получили три человека.

По предварительным данным, авария произошла в субботу, 16 марта, в 12:50 на 745-м километре трассы М-5. Столкнулись Toyota Corolla с 48-летним мужчиной за рулем и Renault Logan под управлением 49-летней женщины.

Снимки с места происшествия появились в соцсети «ВКонтакте». На кадрах Renault, левая сторона машины сильно деформирована.

Под Кузнецком столкнулись Renault и Toyota, три человека пострадали

В ДТП пострадала автолюбительница из Renault, она оказалась на больничной койке. Также травмы получили пассажиры Toyota: 72-летняя женщина и 21-летняя девушка. Медики оказали им помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото группы «Подслушано в Кузнецке»
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