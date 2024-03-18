Под Кузнецком столкнулись Renault и Toyota, три человека пострадали

18.03.2024 | 12:42

В Кузнецком районе на трассе М-5 случилось ДТП с участием двух иномарок. Травмы получили три человека.

По предварительным данным, авария произошла в субботу, 16 марта, в 12:50 на 745-м километре трассы М-5. Столкнулись Toyota Corolla с 48-летним мужчиной за рулем и Renault Logan под управлением 49-летней женщины.

Снимки с места происшествия появились в соцсети «ВКонтакте». На кадрах Renault, левая сторона машины сильно деформирована.

В ДТП пострадала автолюбительница из Renault, она оказалась на больничной койке. Также травмы получили пассажиры Toyota: 72-летняя женщина и 21-летняя девушка. Медики оказали им помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.