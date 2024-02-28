В Пензе мужчина сообщил, что заминировал медколледж

28.02.2024 | 15:14

Из здания медколледжа на улице Лермонтова, 5, в Пензе пришлось эвакуировать студентов и преподавателей.

Кадры с места инцидента опубликовали в пензенском телеграм-канале. Сообщалось, что учебный корпус якобы заминирован.

«Нет прохода с остановки. Приехала реанимация и забрала двух людей», - написал очевидец.

Позже представитель регионального министерства здравоохранения прокомментировал случившееся.

«В 10:33 на телефон приемной начальника колледжа позвонил неизвестный мужчина и искаженным голосом сообщил, что здание колледжа заминировано и через час будет взрыв, назвался Максимом», - рассказал он.

Администрация учреждения действовала по установленному порядку: занятия остановили, вывели людей из здания. Его обследовали правоохранители и кинологи с собакой. Никаких взрывоопасных предметов внутри колледжа и на территории не нашли.

«Бригада скорой медицинской помощи осуществляла дежурство в соответствии с инструкцией. Медицинская помощь никому не понадобилась. Учебный процесс после проведенной проверки продолжился», - добавили в минздраве.

Ранее стало известно, что злоумышленники пользуются соцсетями и мессенджерами, чтобы посеять панику среди родителей школьников. Они создают фейковые аккаунты якобы от имени учащихся и рассылают в родительские чаты, где состоят также и педагоги, сообщения о планах по нападению на школы с огнестрельным и холодным оружием. Чтобы усилить психологический эффект, интернет-террористы указывают конкретные учебные заведения и даты нападения на школьников, а также постят фотографии с оружием в руках.

Правоохранители призвали не поддаваться на провокации и не верить таким сообщениям.