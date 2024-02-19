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Происшествия

За неделю 430 пензенцев получили травмы на улице

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В Пензе за неделю с 12 по 18 февраля к медикам обратилось более 700 человек, которые получили травмы.

Такую статистику обнародовали в клинической больнице № 6 имени Г. А. Захарьина в областном центре.

За неделю в травмпункте на улице Пионерской, 4, медики приняли 615 человек, из них 328 упали на улице и пострадали.

В травматологический приемник стационара больницы обратились 102 пензенца с уличными травмами, 27 из них госпитализировали.

«Данные статистики показали, что количество обращений за травматологической помощью в выходные дни увеличилось в два раза», - отметили в медучреждении.

Специалисты обратились к пензенцам с просьбой быть внимательными на улице. Пожилым людям без крайней необходимости лучше не покидать дом.

13 февраля жителей области предупредили о сильной гололедице на дорогах: местами покров мог достичь 6-19 мм. Причина опасного явления: резкие перепады температуры.

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