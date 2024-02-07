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Происшествия

Пожар оборвал жизнь 88-летней никольчанки

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Вечером во вторник, 6 февраля, в Никольске случился смертельный пожар.

Сообщение о возгорании на улице Володарского поступило на пульт дежурного в 19:26. На место происшествия прибыли 12 человек личного состава, использовалось 4 единицы спецтехники.

В деревянном доме, имеющем площадь 70 кв. м, огонь охватил внутри 40 кв. м. Также пламя уничтожило часть кровли.

Пожар оборвал жизнь 88-летней никольчанки

«Обнаружена погибшая женщина 1935 года рождения. Ее тело нашли в неотапливаемом коридоре, где, по предварительным данным, и начался пожар. Всего несколько вдохов едкого дыма стали для нее летальными. Пожарный извещатель уловил бы дым и вовремя оповестил пенсионерку о начинающемся возгорании, но он не был установлен в жилище», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Причины трагедии устанавливают специалисты.

В ночь на 1 февраля в двух населенных пунктах области одновременно произошли смертельные пожары. Погибли 58-летний пензенец с улицы Кронштадтской и 37-летний житель села Кижеватово Бессоновского района. В первом случае причиной возгорания могла стать неисправность электророзетки, во втором - проводки.

2 февраля в Кузнецке при пожаре погибла 42-летняя женщина. Ее 3-летнего сына удалось спасти проходившей мимо в момент ЧП соседке. Глава города Сергей Златогорский назвал причины пожара непонятными. «Возможен вариант заноса внешнего источника», - высказался он.

3 февраля огонь унес жизнь 70-летнего пензенца, проживавшего в девятиэтажке на улице Пушанина. Наиболее вероятная причина возгорания - неисправность электросети квартиры.

4 февраля в селе Старые Турдаки Городищенского района при возгорании погибли два человека - 66-летний мужчина и 65-летняя женщина. По предварительным данным, очаг пожара находился в месте расположения печи с газовой горелкой.

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Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
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