В Кузнецке при пожаре погибла 42-летняя женщина

02.02.2024 | 11:41

В пятницу, 2 февраля, в Кузнецке произошла трагедия: пожар унес жизнь 42-летней женщины.

Возгорание случилось в 4-квартирном доме барачного типа на улице Баумана, сигнал в МЧС поступил в 9:32.

На место выезжали 13 человек на 3 спецмашинах.

Пожарные потушили пламя в квартире № 1 на площади 48 кв. м, не допустили дальнейшего распространения огня и спасли 3-летнего мальчика.

«Жилье не было оборудовано пожарным извещателем. Прибор помог бы сразу обнаружить опасность. Жертв удалось бы избежать», - подчеркнули в ГУ МЧС России по Пензенской области.