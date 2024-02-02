Сетевое издание|18+|Пятница|2 фев 2024|12:46
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Снег |
-6oC
-5oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Кузнецке при пожаре погибла 42-летняя женщина

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В пятницу, 2 февраля, в Кузнецке произошла трагедия: пожар унес жизнь 42-летней женщины.

В Кузнецке при пожаре погибла 42-летняя женщина

Возгорание случилось в 4-квартирном доме барачного типа на улице Баумана, сигнал в МЧС поступил в 9:32.

На место выезжали 13 человек на 3 спецмашинах.

Пожарные потушили пламя в квартире № 1 на площади 48 кв. м, не допустили дальнейшего распространения огня и спасли 3-летнего мальчика.

«Жилье не было оборудовано пожарным извещателем. Прибор помог бы сразу обнаружить опасность. Жертв удалось бы избежать», - подчеркнули в ГУ МЧС России по Пензенской области.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео областного ГУ МЧС России
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте