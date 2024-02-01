Названы возможные причины двух смертельных пожаров

В Пензенской области следователи устанавливают причины смертельных пожаров, случившихся одновременно в двух населенных пунктах в ночь на четверг, 1 февраля.
В 1:15 в МЧС поступило сообщение о возгорании в квартире пятиэтажки на улице Кронштадтской в Пензе. Там погиб 58-летний мужчина.
«По предварительным данным, причиной пожара могла послужить неисправность электрической розетки, очаг возгорания находился на кухне», - уточнила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.
В 1:20 пришел сигнал о ЧП на улице Нагорной в селе Кижеватово Бессоновского района. Там огонь охватил срубовый двухэтажный дом с мансардой, пламя уничтожило кровлю и унесло жизнь 37-летнего мужчины.
«Причиной пожара могла стать неисправность электропроводки», - добавила Татьяна Махницкая.
На телах жертв никаких повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружили. Чтобы установить точные причины смертей, назначили судебно-медицинские экспертизы.
Сейчас изучаются обстоятельства трагедий, по результатам проверок будут приняты процессуальные решения.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀