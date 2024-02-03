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Происшествия

При пожаре на улице Пушанина погиб 70-летний мужчина

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В субботу, 3 февраля, в девятиэтажке на улице Пушанина в Пензе произошел смертельный пожар.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 9:47. На борьбу с огнем прибыли 13 человек личного состава на 4 спецавтомобилях.

Пожарные эвакуировали из подъезда 25 человек. На втором этаже выгорела комната площадью 12 квадратных метров.

Обнаружен погибший - 70-летний мужчина.

«Причина пожара устанавливается. Проводится проверка», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

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Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
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