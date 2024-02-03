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Происшествия

Очаг смертельного пожара в Пензе находился в спальне

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Пензенские следователи проводят проверку по факту гибели 70-летнего жителя улицы Пушанина.

Трагедия случилась утром субботы, 3 февраля. Кадры с места событий попали в Сеть. На них видно, что из окна квартиры на втором этаже вырываются клубы дыма.

«Мы горим. А у нас на четвертом вообще ужас какой-то», - говорит женский голос за кадром.

Для тушения пламени на 4 спецавтомобилях прибыли 13 пожарных. Они эвакуировали из подъезда 25 человек. На втором этаже выгорело помещение площадью 12 квадратных метров.

После ликвидации пожара в жилой комнате обнаружено тело мужчины.

«При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Очаг возгорания находился в спальне.

Сейчас устанавливаются причины пожара и обстоятельства гибели человека. После проверки следователь примет процессуальное решение.

Очаг смертельного пожара в Пензе находился в спальне

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области добавили, что наиболее вероятная причина пожара - неисправность электросети квартиры.

Фото № 2 - ГУ МЧС России по Пензенской области.

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Источник — видео «Пенза новости»
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