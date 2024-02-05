Сетевое издание|18+|Понедельник|5 фев 2024|20:29
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Снег |
-6oC
-5oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Кузнецке высказались о причине смертельного пожара

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Кузнецке подозревают, что причина смертельного пожара в городе - внешнее воздействие. Трагедия случилась утром 2 февраля в четырехквартирном доме барачного типа на улице Баумана.

При пожаре погибла 42-летняя женщина. Ее 3-летнего сына удалось спасти проходившей мимо в момент ЧП соседке. Женщина по имени Галина увидела в окне малыша и вытащила его наружу.

«Минута-две, если бы этого человека не было, ребенка тоже мы бы потеряли», - отметил глава Кузнецка Сергей Златогорский на совещании в администрации города в понедельник, 5 февраля.

По его словам, женщине хотят вручить благодарность от города. Также Златогорский обратился в МЧС с просьбой отметить поступок горожанки наградой.

«Обстоятельства пожара непонятные. Возможен вариант заноса внешнего источника. То есть это не коротнуло где-то что-то и так далее. Здесь будут разбираться компетентные органы», - сообщил Сергей Златогорский.

Сейчас, по словам детского омбудсмена Елены Столяровой, жизнь спасенного мальчика вне опасности, он находится в больнице с отравлением и ожогами. Уже решено, что он будет жить с отцом у бабушки и дедушки.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото ГУ МЧС России по области
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте