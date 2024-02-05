В Кузнецке высказались о причине смертельного пожара

05.02.2024 | 17:09

В Кузнецке подозревают, что причина смертельного пожара в городе - внешнее воздействие. Трагедия случилась утром 2 февраля в четырехквартирном доме барачного типа на улице Баумана.

При пожаре погибла 42-летняя женщина. Ее 3-летнего сына удалось спасти проходившей мимо в момент ЧП соседке. Женщина по имени Галина увидела в окне малыша и вытащила его наружу.

«Минута-две, если бы этого человека не было, ребенка тоже мы бы потеряли», - отметил глава Кузнецка Сергей Златогорский на совещании в администрации города в понедельник, 5 февраля.

По его словам, женщине хотят вручить благодарность от города. Также Златогорский обратился в МЧС с просьбой отметить поступок горожанки наградой.

«Обстоятельства пожара непонятные. Возможен вариант заноса внешнего источника. То есть это не коротнуло где-то что-то и так далее. Здесь будут разбираться компетентные органы», - сообщил Сергей Златогорский.

Сейчас, по словам детского омбудсмена Елены Столяровой, жизнь спасенного мальчика вне опасности, он находится в больнице с отравлением и ожогами. Уже решено, что он будет жить с отцом у бабушки и дедушки.