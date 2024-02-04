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Происшествия

В Кузнецке поблагодарили женщину, спасшую малыша из огня

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Жители Кузнецка поблагодарили пожарных, которые тушили огонь в доме на улице Баумана, а также женщину, спасшую 3-летнего мальчика.

Сообщение появилось в местной группе соцсети «ВКонтакте». Речь идет о ЧП, которое случилось утром 2 февраля. Загорелся 4-квартирный дом барачного типа. На место выезжали 13 спасателей на 3 спецмашинах.

Огонь охватил площадь в 48 кв. м в одной из квартир. При пожаре погибла 42-летняя женщина.

«Хочу выразить благодарность пожарным и работникам МЧС за очень быструю и слаженную работу по тушению пожара на улице Баумана! Спасибо вам большое! Вы не дали огню распространиться на следующие квартиры, тем самым не пострадала квартира моей мамы и ее соседи. И огромное, сердечное СПАСИБО женщине Галине, которая спасла из горящего дома маленького мальчика! Она увидела стоящего в окне ребенка и успела его вытащить. Дай бог Вам здоровья, вы стали ангелом-спасителем для малыша!» - написала в посте кузнечанка.

К благодарностям присоединились другие горожане. «Хотелось бы, чтоб администрация нашла эту женщину и наградила. Это сильный поступок», - отметили они.

В комментариях кузнечане рассказали, что мальчика спасла жительница соседнего дома, мать ребенка погибла, а сам малыш, получивший небольшие травмы, сейчас с бабушкой находится в больнице.

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