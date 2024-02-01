Смертельные пожары одновременно случились в Пензе и селе Кижеватово

01.02.2024 | 10:19

В ночь на четверг, 1 февраля, в Пензенской области одновременно случились два смертельных пожара.

В 1:15 на пульт дежурного пришло сообщение о возгорании на третьем этаже в пятиэтажке на улице Кронштадтской в Пензе. На тушение прибыли 23 человека личного состава, использовалось 5 единиц спецтехники.

В трехкомнатной квартире площадью 45,5 кв. м выгорела 6-метровая кухня. Погиб 58-летний мужчина.

В 1:20 поступил сигнал о пожаре на улице Нагорной в селе Кижеватово Бессоновского района. По адресу прибыли 23 человека на 6 спецавтомобилях.

Срубовый двухэтажный дом с мансардой выгорел внутри на площади 150 кв. м, пламя уничтожило кровлю. Пожар унес жизнь 37-летнего мужчины.

Причины трагедий устанавливают специалисты, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.