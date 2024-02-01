Сетевое издание|18+|Четверг|1 фев 2024|14:03
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Снег |
+0oC
+1oC
Завтра | Снег |
 

Происшествия

Смертельные пожары одновременно случились в Пензе и селе Кижеватово

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В ночь на четверг, 1 февраля, в Пензенской области одновременно случились два смертельных пожара.

В 1:15 на пульт дежурного пришло сообщение о возгорании на третьем этаже в пятиэтажке на улице Кронштадтской в Пензе. На тушение прибыли 23 человека личного состава, использовалось 5 единиц спецтехники.

В трехкомнатной квартире площадью 45,5 кв. м выгорела 6-метровая кухня. Погиб 58-летний мужчина.

В 1:20 поступил сигнал о пожаре на улице Нагорной в селе Кижеватово Бессоновского района. По адресу прибыли 23 человека на 6 спецавтомобилях.

Срубовый двухэтажный дом с мансардой выгорел внутри на площади 150 кв. м, пламя уничтожило кровлю. Пожар унес жизнь 37-летнего мужчины.

Причины трагедий устанавливают специалисты, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте