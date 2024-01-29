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Происшествия

В ДТП на проспекте Победы пострадали двое детей

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В субботу, 27 января, на проспекте Победы в Пензе случилось ДТП, в котором получили травмы двое 10-летних детей.

Оно произошло в 10:27 напротив здания ПО «Электроприбор» (пр. Победы, 69). Столкнулись МАЗ, которым управлял мужчины 1957 года рождения, и Nissan X-Trail с женщиной 1982 года рождения за рулем.

Пострадавшие дети - мальчик и девочка - находились в легковом автомобиле.

«Мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован, девочка после оказания медицинской помощи отпущена», - рассказали в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По факту случившегося проводится проверка.

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Источник — видео Олега Королькова
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