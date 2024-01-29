В ДТП на проспекте Победы пострадали двое детей

29.01.2024 | 11:15

В субботу, 27 января, на проспекте Победы в Пензе случилось ДТП, в котором получили травмы двое 10-летних детей.

Оно произошло в 10:27 напротив здания ПО «Электроприбор» (пр. Победы, 69). Столкнулись МАЗ, которым управлял мужчины 1957 года рождения, и Nissan X-Trail с женщиной 1982 года рождения за рулем.

Пострадавшие дети - мальчик и девочка - находились в легковом автомобиле.

«Мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован, девочка после оказания медицинской помощи отпущена», - рассказали в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По факту случившегося проводится проверка.