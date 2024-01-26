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Происшествия

17-летний хоккеист из Пензы умер на тренировке

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В четверг, 25 января, в городе Боброве Воронежской области умер воспитанник пензенской школы хоккея - нападающий Венедикт Осипов. Ему было 17 лет.

«Он скончался на тренировке из-за остановки сердца», - сообщили в Федерации хоккея России.

«Матч ТВ» уточнил, что трагедия произошла в самом начале занятий.

«Ребята только вышли на лед, хоккеист бросил по воротам, встал в очередь и упал. Местными силами стали оказывать помощь, скорая приехала через 4 минуты, начали делать искусственную вентиляцию, но спасти не смогли. Вся команда проходила медосмотр, все было нормально», - рассказали каналу в клубе.

Спортсмен играл за пензенский «Дизелист», но в последнее время выступал за воронежскую команду «ЭкоНива-Бобров».

«По предварительной информации, у Венедикта были проблемы с сердцем. Первенство НМХЛ выражает соболезнования родным и близким и тем, кто хорошо знал Венедикта», - сообщила пресс-служба Национальной молодежной хоккейной лиги.

Воронежские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти подростка в рамках части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о предварительно установленных в ходе расследования обстоятельствах произошедшего, пояснили в пресс-службе Следственного комитета России.

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