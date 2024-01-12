На улице Луначарского маршрутка № 5 попала в ДТП

12.01.2024 | 17:26

В Пензе в пятницу, 12 января, случилось ДТП с участием маршрутки № 5 и «Лады-Ларгус». Кадры последствий аварии появились в Сети.

На видео запечатлена стоящая на дороге «Газель» с разбитой левой передней частью. На асфальте - растекшийся антифриз и обломки корпуса.

Рядом на заснеженной обочине - легковой автомобиль с крупной вмятиной на правой задней двери.

По словам очевидицы, авария случилась около 15:50. Как сообщили редакции сетевого издания «ПензаИнформ» в УГИБДД УМВД России по Пензенской области, на 17:07 обращений по поводу данного ДТП не поступало.

Информации о пострадавших нет.