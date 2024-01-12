Сетевое издание|18+|Пятница|12 янв 2024|18:42
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-19oC
-18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-22oC
-21oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

На улице Луначарского маршрутка № 5 попала в ДТП

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе в пятницу, 12 января, случилось ДТП с участием маршрутки № 5 и «Лады-Ларгус». Кадры последствий аварии появились в Сети.

На улице Луначарского маршрутка № 5 попала в ДТП

На видео запечатлена стоящая на дороге «Газель» с разбитой левой передней частью. На асфальте - растекшийся антифриз и обломки корпуса.

На улице Луначарского маршрутка № 5 попала в ДТП

Рядом на заснеженной обочине - легковой автомобиль с крупной вмятиной на правой задней двери.

По словам очевидицы, авария случилась около 15:50. Как сообщили редакции сетевого издания «ПензаИнформ» в УГИБДД УМВД России по Пензенской области, на 17:07 обращений по поводу данного ДТП не поступало.

Информации о пострадавших нет.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео и фото «Короче, Пенза»
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте