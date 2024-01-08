В Пензе пропал 37-летний Сергей Еремин

08.01.2024 | 09:46

В Пензе разыскивают 37-летнего местного жителя Сергея Алексеевича Еремина. 2 января он вышел из дома и не вернулся.

Вечером в воскресенье, 7-го числа, информация об этом появилась на страницах регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в социальных сетях.

Рост Сергея Еремина - 170 см, телосложение нормальное, волосы русые, глаза карие.

В день исчезновения на нем были черные куртка, штаны и берцы, синяя кофта.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры.