В Никольском районе женщину зажало в машине после ДТП

05.01.2024 | 14:19

Утром в пятницу, 5 января, в Никольском районе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

Предварительно установлено, что машины столкнулись на 47-м километре трассы Городище - Никольск - Ночка. Одной из них, «Ладой-Грантой», управляла женщина. После удара ее зажало в салоне.

Оба транспортных средства получили сильные механические повреждения. «Лада» осталась на проезжей части, второй автомобиль слетел в кювет.

В 9:09 сигнал об аварии поступил в ЕДДС Никольского района.

«Спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшую из автомобиля и передали врачам скорой помощи», - сообщается на странице МКУ «Служба спасения» во «ВКонтакте».