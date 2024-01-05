В Никольском районе женщину зажало в машине после ДТП

Утром в пятницу, 5 января, в Никольском районе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.
Предварительно установлено, что машины столкнулись на 47-м километре трассы Городище - Никольск - Ночка. Одной из них, «Ладой-Грантой», управляла женщина. После удара ее зажало в салоне.
Оба транспортных средства получили сильные механические повреждения. «Лада» осталась на проезжей части, второй автомобиль слетел в кювет.
В 9:09 сигнал об аварии поступил в ЕДДС Никольского района.
«Спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшую из автомобиля и передали врачам скорой помощи», - сообщается на странице МКУ «Служба спасения» во «ВКонтакте».
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