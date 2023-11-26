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Происшествия

В Терновке пензенец с ножом преследовал молодого мужчину

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На улице Ново-Терновской у торгового центра «Слава» прохожие заметили мужчину, вооруженного ножом. Он преследовал молодого человека, который вызвал его гнев.

Видео инцидента появилось в социальной сети «ВКонтакте» поздним вечером в субботу, 25 ноября. Автор сообщил, что кадры были сделаны около 18:30.

В объектив камеры попала парковка у торгового центра. Нецензурно выражающийся мужчина, в руке которого зажат длинный нож, быстрым шагом идет следом за молодым человеком в куртке с капюшоном. Тот бегает от преследователя, прячется за стоящими машинами.

Поблизости от места инцидента множество прохожих, никто из них в происходящее не вмешивается.

На следующих кадрах мужчина с ножом стоит напротив своего молодого оппонента, что-то выговаривая ему, наступая, размахивая рукой с ножом. Затем парень убегает в сторону, а вооруженный агрессор не отстает. Отметив, что собеседник нерусской национальности, он добавляет: «Со мной пацаны воевали».

Автор видео сообщил, что все закончилось хорошо. Преследуемый смог уйти в сторону ТЦ «Куб», а мужчину с ножом задержала компания подростков.

По словам автора, конфликт произошел на национальной почве.

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Источник — видео Пенза Новости
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