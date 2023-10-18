В Пензе двухлетний внук запер бабушку на балконе

18.10.2023 | 18:40

В Пензе во вторник, 17 октября, спасатели пришли на помощь пенсионерке, запертой на балконе.

Это случилось в 11:29 на улице Лагерной. Женщину в безвыходной ситуации заметил сосед и сообщил о случившемся в пожарно-спасательный центр.

Выяснилось, что дверь на балкон, где находилась пенсионерка, закрыл изнутри ее двухлетний внук.

Прибывшие спасатели поднялись к женщине по лестнице, отворили балконную дверь и освободили пленницу.

Ранее к сотрудникам ГБУ «ППСЦ» обратилась пензячка, заявившая, что ее сын находится в гараже на улице Литвинова и долгое время не открывает дверь.

Обеспокоенная мать, заподозрив худшее, попросила помочь ей попасть внутрь, чтобы она могла разрешить свои сомнения. Гараж вскрыли, но внутри никого не оказалось.