В Малосердобинском районе загорелся склад

В селе Новое Демкино Малосердобинского района произошло возгорание на складе. В тушении пожара в железобетонном строении участвовали 5 спасателей.
ЧП случилось в субботу, 14 октября. Вызов пожарные получили в 10:56. На место отправились две спецмашины.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, склад не эксплуатируется, его общая площадь - 600 кв. м. Огонь уничтожил кровлю строения на площади 165 кв. м.
При пожаре никто не пострадал. Сейчас причину возгорания устанавливают специалисты.
22 июня склад загорелся в Пензе на улице Кривозерье. Он принадлежал магазину. Вспыхнула кровля одноэтажного строения. Огонь охватил площадь в 50 кв. м. Его удалось погасить усилиями 41 спасателя.
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