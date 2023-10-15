В Малосердобинском районе загорелся склад

15.10.2023 | 10:20

В селе Новое Демкино Малосердобинского района произошло возгорание на складе. В тушении пожара в железобетонном строении участвовали 5 спасателей.

ЧП случилось в субботу, 14 октября. Вызов пожарные получили в 10:56. На место отправились две спецмашины.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, склад не эксплуатируется, его общая площадь - 600 кв. м. Огонь уничтожил кровлю строения на площади 165 кв. м.

При пожаре никто не пострадал. Сейчас причину возгорания устанавливают специалисты.

22 июня склад загорелся в Пензе на улице Кривозерье. Он принадлежал магазину. Вспыхнула кровля одноэтажного строения. Огонь охватил площадь в 50 кв. м. Его удалось погасить усилиями 41 спасателя.