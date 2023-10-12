В Бессоновском районе обнаружили тело пропавшего пенсионера

12.10.2023 | 13:54

В Бессоновском районе завершились поиски 78-летнего жителя села Мастиновка. Пенсионер ушел из дома 10 октября в неизвестном направлении и пропал.

Сообщалось, что мужчина дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.

В поисках участвовали родственники, волонтеры «Лиза Алерт», полицейские и кинологи с собаками.

Утром четверга, 12 октября, в полицию поступило сообщение, что пожилой сельчанин найден мертвым.

«Тело обнаружено на территории участка, расположенного по соседству с домовладением, где жил пенсионер», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе УМВД России по области.

По факту случившегося проводится проверка. Причину гибели мужчины установят специалисты.