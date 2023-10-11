На Западной Поляне велосипедист сбил ребенка и скрылся

11.10.2023 | 11:45

В Пензе разыскивают велосипедиста, который сбил ребенка на Западной Поляне и скрылся. ДТП случилось 30 сентября.

По предварительным данным, в 12:15 напротив дома № 1/1Б на улице Ленинградской под двухколесный транспорт попал 8-летний мальчик.

Велосипедист не стал интересоваться самочувствием ребенка и поехал дальше по своему маршруту.

Сотрудники УГИБДД УМВД России по Пензенской области обратились к очевидцам с просьбой позвонить по телефонам: 59-91-23, 59-90-02, 59-90-05 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181, если у них есть какая-либо информация о произошедшей аварии.

Аналогичное ДТП случилось в апреле на Шуисте: на улице Клары Цеткин жертвой велосипедиста стала женщина 1950 года рождения.