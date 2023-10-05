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Происшествия

В Пензенском районе ночью потушили лесной пожар

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В Пензенском районе на территории Ахунско-Ленинского лесничества случился пожар. Это произошло во вторник, 3 октября, около 22:40.

По информации регионального минлесхоза, огонь был замечен в 62-м квартале участкового лесничества «Степное» имени В. В. Докучаева.

Кадры появились в Сети. На них видно, как пламя ползет между деревьями, сжигая опавшие листья. Огонь охватил площадь в 0,5 га.

«В тушении пожара принимали участие сотрудники Лесопожарного центра, лесничества и охотпользователь», - сообщили в ведомстве.

Возгорание удалось ликвидировать в 23:50.

Пензенцев в очередной раз просят соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. В случае ЧП следует звонить по единому бесплатному федеральному телефону лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или в региональный диспетчерский пункт по номеру 8 (8412) 628-450.

«Всего по состоянию на 4 октября 2023 года было ликвидировано 32 лесных пожара. Площадь, пройденная огнем, составила 40,84 га», - рассказали в минлесхозе.

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Источник — видео vk.com/public_minlespnz
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