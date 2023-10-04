В ДТП около Старой Каменки пострадали два водителя

04.10.2023 | 14:14

Вечером во вторник, 3 октября, в Пензенском районе случилось ДТП с участием ВАЗ-2110 и Datsun on-DO.

По предварительным данным, они столкнулись в 21:15 на 23-м километре дороги Пенза - Кондоль, близ с. Старая Каменка.

Автомобилем отечественной марки управлял 22-летний мужчина, иностранной - 48-летний.

«В результате происшествия оба водителя получили телесные повреждения и были госпитализированы. По данному факту проводится проверка», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

На место ДТП также выезжали сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра. Их помощь понадобилась, чтобы деблокировать одного из пострадавших - его зажало в машине.