В Иссе 13-летний водитель попал в ДТП на скутере

29.09.2023 | 21:04

В четверг, 28 сентября, в Иссе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием подростка.

По предварительной информации, в 14:45 около дома № 11 на улице Лебедева 13-летний водитель не справился с управлением скутером марки «Метиан», так что тот опрокинулся.

Мальчик получил травмы, с которыми его пришлось госпитализировать.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Аварии с водителями-подростками не редкость. Так, 20 сентября в селе Кевдо-Мельситово Каменского района 15-летний юноша на мопеде «Альфа» столкнулся с автомобилем ГАЗ-2757, за рулем которого находился 39-летний шофер.

17 сентября в селе Грабово Бессоновского района 15-летний подросток на мотоцикле «Иж Юпитер-5» не справился с управлением и попал в аварию. Транспортное средство опрокинулось на проезжей части, после чего слетело с дороги в кювет. Юноша оказался в больнице.