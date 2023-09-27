В Пензе сотрудница аптеки не стала терпеть агрессивного посетителя

27.09.2023 | 10:12

В аптеке на улице Лермонтова в Пензе потребовалась помощь сотрудников Росгвардии. Правоохранители прибыли после нажатия кнопки тревожной сигнализации.

Инцидент случился ранним утром во вторник, 26 сентября.

В аптеку зашел агрессивно настроенный мужчина. Он сразу же начал кричать, шумно вести себя. Посетитель стучал по стеклу и приставал к сотруднице аптеки.

На замечания и просьбы покинуть помещение он не реагировал. Тогда фармацевт нажала на тревожную кнопку.

«Для дальнейшего разбирательства агрессивного покупателя передали сотрудникам органов внутренних дел», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.