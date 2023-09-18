На улице Гоголя в Пензе перевернулась «Лада-Гранта»

18.09.2023 | 17:27

В понедельник, 18 сентября, в Пензе на улице Гоголя произошло серьезное ДТП. Снимки с места инцидента распространились в соцсети «ВКонтакте».

Очевидцы сообщили, что на пересечении улиц Замойского и Гоголя дорогу не поделили водители «Лады-Гранты» и, предположительно, Daewoo Matiz. По их словам, отечественная машина получила удар в бок, после чего перевернулась.

На снимках - «Гранта», лежащая поперек проезжей части. Автомобиль перекрыл одну из полос движения, поэтому проехать можно лишь по той, что осталась свободной.

На место прибыли спасатели и медики.

Пока официальной информации о случившемся нет, неизвестно, пострадали ли в аварии люди.