На улице Гоголя в Пензе перевернулась «Лада-Гранта»

В понедельник, 18 сентября, в Пензе на улице Гоголя произошло серьезное ДТП. Снимки с места инцидента распространились в соцсети «ВКонтакте».
Очевидцы сообщили, что на пересечении улиц Замойского и Гоголя дорогу не поделили водители «Лады-Гранты» и, предположительно, Daewoo Matiz. По их словам, отечественная машина получила удар в бок, после чего перевернулась.
На снимках - «Гранта», лежащая поперек проезжей части. Автомобиль перекрыл одну из полос движения, поэтому проехать можно лишь по той, что осталась свободной.
На место прибыли спасатели и медики.
Пока официальной информации о случившемся нет, неизвестно, пострадали ли в аварии люди.
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