Отрезали голову: слухи об убийстве в Пензе оказались преувеличенными

14.09.2023 | 14:22

В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» позвонила жительница Шуиста. Она рассказала, что по микрорайону распространяются жуткие слухи.

«Говорят, что в воскресенье на улице Клары Цеткин произошло убийство прямо у одного из магазинов. Мужчине то ли перерезали горло, то ли вообще отрезали голову», - передала она.

Пензячка добавила, что якобы к поножовщине привела борьба между законным мужем одной из местных женщин и претендентом на ее благосклонность. Первый одержал верх.

«Тут просто какие-то африканские страсти кипели», - подвела она итог и попросила узнать, насколько достоверны сведения об убийстве.

Как выяснилось, народная молва сильно преувеличила. Мнимый покойник оказался жив, хоть и нездоров.

«В воскресенье, 10 сентября, в 11:45 в правоохранительные органы из лечебного учреждения поступил сигнал, что с улицы Клары Цеткин в стационар госпитализирован мужчина 1979 года рождения с проникающей колото-резаной раной», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.