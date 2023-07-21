Свидетелей наезда на пешехода в Терновке просят отозваться

21.07.2023 | 09:13

Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев дорожно-транспортного происшествия, случившегося в Пензе 10 июля.

По предварительным данным, в 14:15 напротив дома № 2р на улице Перспективной неизвестный водитель наехал на мужчину 1990 года рождения и скрылся.

Пешеход получил телесные повреждения, а автомобилиста объявили в розыск.

«Убедительно просим свидетелей позвонить по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, или обратиться по адресу г. Пенза, ул. Бакунина, 181», - обратились к гражданам в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Аналогичное ДТП случилось поздним вечером 6 июля. Напротив дома № 105а на улице Ватутина под колесами машины оказался 46-летний мужчина. Пешеход получил травмы, а водитель уехал.