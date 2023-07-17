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Происшествия

Очевидица рассказала об избиении подростков на площади Ленина

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На площади Ленина в Пензе двое мужчин избили подростков. Очевидица, снявшая все на телефон, рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ», что это случилось в субботу, 15 июля, около 4:00.

«Мальчишки к нам подошли с позитивом, с хорошим настроением, сделали комплимент, ничего лишнего не говорили и не делали, мы посмеялись, они сели на соседнюю лавочку.

Агрессоры сидели через площадь напротив. Видимо, просто увидели их и подошли, ничего не объясняя, первый сразу ударил в лицо парню, подошел другой, дал с ноги», - описала ситуацию девушка.

По ее словам, мужчины нанесли больше ударов, чем попало на видео. Автор пристыдила их на свой страх и риск, и вскоре буянов удалось успокоить.

«Вмешалась, рискуя, конечно, и за телефон переживала, угрожала им полицией. Меня ударить не смогли. Со мной долго орались. Подбежала девушка, которая с ними была, и общими усилиями она их увела», - добавила очевидица.

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Источник — фото - кадр из видео Оксаны М.
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