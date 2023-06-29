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Происшествия

В Арбекове микроавтобус врезался в столб, пострадал пассажир

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В четверг, 29 июня, в Пензе на улице Онежской в микрорайоне Арбеково случилось серьезное ДТП, в котором пострадал человек.

По предварительным данным, около 14:55 35-летний водитель автомобиля «Соболь» не справился с управлением и врезался в столб.

Снимок с места происшествия появился в социальной сети «ВКонтакте». Камера запечатлела микроавтобус с деформированной передней частью.

Очевидцы сообщили, что водитель «не вписался в поворот».

«В результате происшествия получил травмы пассажир, мужчина 1970 года рождения. Его доставили в больницу», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в УГИБДД УМВД России по области.

По факту инцидента проводят проверку.

Аналогичное ДТП случилось 28 июня на улице Чаадаева в Пензе. Водитель спецтехники не справился с управлением, врезался в столб и оказался в кювете. В аварии никто не пострадал.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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