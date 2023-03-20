Перелетел: ДТП на улице Урицкого стало итогом погони

20.03.2023 | 10:14

Утром в понедельник, 20 марта, внимание водителей привлекло ДТП на улице Урицкого в Пензе, на кольце у ресторана «Бочка». Там водитель автомобиля Geely «перелетел через газон», как выразились очевидцы, и оказался на полосе встречного движения.

На кадрах, выложенных в Сеть, также видно машины Росгвардии и прибывших инспекторов ДПС. Как оказалось, ДТП стало итогом погони.

«Объезжая маршрут патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны заметили легковой автомобиль, который опасно маневрировал на дороге, мешая другим участникам движения. Существовала опасность для жизни людей, в том числе детей. Сотрудники правоохранительных органов попытались остановить транспортное средство, однако водитель пренебрег требованиями и ускорил движение, пытаясь скрыться», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе областного управления Росгвардии.

После короткой погони лихача заблокировали и остановили. 23-летнего водителя задержали, «от него разило спиртным, а на вопросы стражей правопорядка он отвечал невнятно».

«В результате происшествия никто не пострадал, медицинская помощь не потребовалась. Для дальнейшего разбирательства хулигана доставили в отдел полиции», - заключили в Росгвардии, уточнив, что мужчина ранее уже привлекался к ответственности за езду в пьяном виде.