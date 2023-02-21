В Сурске участковый вынес человека из горящей квартиры

21.02.2023 | 19:03

Когда в доме № 3Б на улице Полевой в городе Сурске случился пожар, одна из местных жительниц вызвала участкового. И это спасло жизнь человеку, а может и не одному.

«Приняв вызов, я сообщил оперативному дежурному о случившемся, попросил вызвать МЧС и сам отправился на место выяснить обстоятельства. По прибытии я увидел, что на втором этаже четырехэтажного дома происходит возгорание одной из комнат. Открыл дверь, оттуда пошел сильный дым, пройти было невозможно. Поэтому я закрыл лицо и направился в ближайшие квартиры с целью оповещения о возгорании жилого дома. Принял решение об эвакуации.

Далее я направился к квартире № 13, сквозь приоткрытую дверь увидел источник возгорания и сильное задымление и прошел в квартиру, где увидел на полу лежащего человека. Я схватил его за правую руку, и вместе с еще одним жителем Сурска вынес его из горящей квартиры», - рассказал старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Городищенскому району Зуфяр Байбеков.

«Когда мы увидели человека, мне показалось, что он был дезориентирован в пространстве и просил о помощи, чтобы его вытащили», - сообщил житель г. Сурска Руслан Беленков.

Далее пострадавшим занялись медики. Мужчину госпитализировали.

«Ожоги порядка пяти процентов, то есть небольшие по площади, но было предположение, что было отравление продуктами горения. Провели обследование, инфузионную терапию. Сейчас он лечится по факту с ожогами, которые требуют нашего вмешательства уже, скажем так, хирургического», - отметила врач-хирург ожогового отделения областной больницы Екатерина Милютина.

Пострадавший рассказал, что пожар случился из-за того, что он уснул с сигаретой. Как его вытаскивал участковый с соседом, пострадавший не помнит. Но очень ему благодарен.

«Я бы хотел сказать большое спасибо. Очень здорово. Он спас мне жизнь», - произнес Владимир Любезнов.