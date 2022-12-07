Происшествия

На улице Московской залило кипятком обувной магазин

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На улице Московской в обувной магазин натекло много воды, а у продавца выдалась непростая смена. Всему виной стал прорыв трубы отопительной системы. Утечку кипятка обнаружили утром.

«Не у нас она прорвалась, а где-то на трассе, и по трассе идет в наш магазин. Уже не успеваем вытаскивать воду», - сообщил кладовщик Евгений Кузнецов.

Термометре показал +36 °С, с учетом сильной влажности помещение вполне можно сравнить с турецкой сауной. Только ботинкам банные процедуры ни к чему: специалисты советуют хранить обувь при температуре от +8 °С до +20 °С.

«Убытки можно будет оценить после устранения аварии. Магазин не работает, продавец не занимается своими прямыми обязанностями, черпает воду», - пожаловался Евгений Кузнецов.

Главные правила ухода за обувью требуют поддерживать оптимальный уровень влажности в помещении, не ставить сапоги и туфли вблизи отопительных приборов и не допускать попадания воды в коробку. Кожа и замша с трудом переносят изменения, и последствия для изделий будут существенны.

Работы по устранению аварии сотрудники тепловой компании начали лишь ближе к сумеркам.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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