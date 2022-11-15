Пензенскому пенсионеру помогли выжить в лесу случайные находки

15.11.2022 | 16:36

В Пензенской области завершились поиски 85-летнего пенсионера из поселка Ера Бессоновского района. 13 ноября пожилой сельчанин ушел в лес и пропал.

Утром 15-го числа мужчина нашелся.

Историю пенсионера рассказали на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Дедушка Валя, как в посте называют сельчанина волонтеры, зашел в лес минут на 20, чтобы спилить пару веток. Однако ни через час, ни через два домой он не вернулся. Родные сначала искали его самостоятельно, а после попросили помощи у «Лизы Алерт».

«Добровольцы, сотрудники полиции, МЧС и родственники искали дедушку Валю двое суток. В первую ночь шел дождь и был сильный ветер, во вторую - выпал снег, а под ногами хрустели замерзшие лужи… Но мы не отчаивались, потому что верили, что дедушка Валя живой», - написали волонтеры.

Пенсионер заплутал в лесу. Он пошел вдоль оврага у реки Ерка, а к вечеру нашел в лесу пуховое одеяло.

Первую ночь дедушка Валя провел на аккуратно сложенных бревнах, которые также обнаружил чудом. Проснувшись утром, он продолжил путь и достиг нефтепровода, затем следовал вдоль него.

К вечеру второго дня сельчанин уже был в Вазерском лесничестве, где стоят четыре заброшенных дома. В одном из них пенсионер нашел сахар и немного подкрепился. Там же он провел вторую ночь, а утром отправился искать дорогу из лесничества.

На пути попались мужчины, пилившие лес. Дедушка Валя попросил их о помощи, уговаривал позвонить в полицию, предлагал деньги, однако его просьбы проигнорировали, а просто показали направление на дорогу в сторону села Ера.

«Дедушка пошел по дороге, на которой встретил лесника, но уже, отчаявшись, не просил его о помощи, а просто прошел мимо. Но лесник сообразил, что это тот дед, которого все ищут, догнал его и помог доехать до дома», - рассказали волонтеры.

Они отметили, что побывали везде, где проходил сельчанин, однако разминулись. А в первую ночь поиск проводился поблизости от ночлега дедушки Вали, но тот спал и не слышал, как его звали.

«Мы очень рады всем чудесным случайностям, которые помогли дедушке пережить эти двое суток: пуховому одеялу, сухим бревнам, сахару… А также мы восхищаемся самим дедушкой, его стремлением к жизни, силой духа и стойкости», - подвели итог участники отряда «Лиза Алерт».