Происшествия

В Пензе водитель выехал на тротуар, чтобы избежать столкновения

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В субботу, 5 ноября, в группе пензенских автолюбителей в соцсети «ВКонтакте» появилась видеозапись опасного момента, который пережил ее автор. Сам он обозначил момент одним словом: «Почти…»

На кадрах видно, что машина движется по Центральной улице в направлении аэропорта. Неожиданно в месте, предназначенном для разворота машин, с левой стороны ему наперерез выезжает иномарка. Чтобы избежать столкновения, водитель вынужден взять вправо.

«Подрезанный» автомобилист пересекает газон и выруливает на тротуар, где, к счастью, в этот момент не оказалось пешеходов. Нарушитель благополучно уезжает.

Комментаторы дружно осудили его и за то, что едва не устроил ДТП, и за то, что как ни в чем не бывало покатил дальше.

«Придурок, и таких полно. Из-за них авария за аварией, и ничего не понимают. Уехал безнаказанно, все нормально, где патруль дорожный? Напокупают прав и показывают свою дурь», «Остановиться и извиниться за тупость - не вариант! Догонять нужно было!» - пишут автомобилисты.

Водитель, чудом избежавший столкновения, удостоился восхищения: «Автор ролика красавец! Вырулил без малейших повреждений».

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Источник — vk.com/sova_penza
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