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Происшествия

В Белинском районе армейский грузовик попал в смертельное ДТП

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В пятницу, 23 сентября, на участке трассы Пенза - Тамбов в Белинском районе случилось смертельное ДТП.

По сообщению очевидцев, опубликованному в группе пензенских автомобилистов в соцсети «ВКонтакте», авария произошла у поворота на село Поим около 13:40.

На видео, прикрепленном к посту, - армейский грузовик для перевозки людей. Кабина машины сильно покорежена.

«С летальным исходом», - прокомментировал кадры автор.

О количестве погибших и пострадавших не сообщается. Официальной информации о случившемся пока нет.

Обстоятельства аварии предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.

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Источник — видео vk.com/sova_penza
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