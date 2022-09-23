В Белинском районе армейский грузовик попал в смертельное ДТП

23.09.2022 | 14:24

В пятницу, 23 сентября, на участке трассы Пенза - Тамбов в Белинском районе случилось смертельное ДТП.

По сообщению очевидцев, опубликованному в группе пензенских автомобилистов в соцсети «ВКонтакте», авария произошла у поворота на село Поим около 13:40.

На видео, прикрепленном к посту, - армейский грузовик для перевозки людей. Кабина машины сильно покорежена.

«С летальным исходом», - прокомментировал кадры автор.

О количестве погибших и пострадавших не сообщается. Официальной информации о случившемся пока нет.

Обстоятельства аварии предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.