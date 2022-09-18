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Происшествия

Ночной пожар на улице Чехова тушили 20 человек

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В ночь на воскресенье, 18 сентября, на улице Чехова в Пензе вспыхнул деревянный двухквартирный дом общей площадью 150 квадратных метров.

Сообщение о ЧП спасатели получили в 0:40. На вызов отправились 20 человек на трех спецавтомобилях.

Охваченное пламенем одноэтажное строение снял на камеру очевидец. За кадром мужчина объяснил, что является соседом погорельцев.

«Сгорела кровля на площади 70 квадратных метров, выгорело внутри квартиры № 1 на площади 30 квадратных метров. Пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Причины и обстоятельства возгорания сейчас выясняют специалисты.

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Источник — видео Ильи Плаксина, vk.com/penza_live
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Гость||

Неопалимая купина не помогла.


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