В Пензе росгвардейцы вернули матери потерявшегося ребенка

06.09.2022 | 13:22

Во вторник, 6 сентября, в 12:00 сотрудники Росгвардии, патрулировавшие улицы Ленинского района Пензы, получили сообщение о том, что на улице Пушкина пропал 10-летний ребенок.

Получив приметы, экипаж правоохранителей немедленно приступил к поиску. Через 10 минут на перекрестке улиц Ставского и Пушкина стражи порядка увидели мальчика, подходящего под описание.

Сотрудники Росгвардии успокоили испуганного школьника и расспросили о случившемся. По его словам, в какой-то момент на прогулке он далеко ушел от матери и потерял ее из виду.

Бойцы узнали у ребенка его имя и адрес, а затем сопроводили домой. Во дворе их встретила взволнованная мать, которая от всего сердца поблагодарила правоохранителей за помощь.

«Передав ребенка, стражи правопорядка убыли на маршрут патрулирования», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.