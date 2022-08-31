В Пензе расследуют обстоятельства опасной игры с автоподъемником

31.08.2022 | 17:53

В Пензе организована проверка по факту травмирования 9-летней девочки в 2-м Малиновом проезде (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

«По предварительным данным, вечером 30 августа девочка пришла к сверстницам, проживающим по соседству. Находясь на территории частного домовладения, во время игры с использованием автоподъемника девочка получила травму головы. Пострадавшая госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. После проверки будет принято процессуальное решение.

«Следственное управление призывает взрослых быть внимательными, исключить нахождение детей около оборудования, иных потенциально опасных объектов, эксплуатация которых в отсутствие взрослых может причинить вред здоровью несовершеннолетних», - добавила Татьяна Махницкая.

Ранее уточнялось, что во время опасной игры волосы ребенка намотало на винт. Девочка закричала, автоподъемник для ремонта машин сразу же выключили, но части волосяного покрова пострадавшая все же лишилась. Ее успешно прооперировали.