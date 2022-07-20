Происшествия

В Пензе случился серьезный пожар на территории гостевого дома

Печать
Telegram

В среду, 20 июля, в Пензе произошел пожар на Огородной улице (она находится недалеко от автовокзала, между Каракозова и Восточной).

Кадры с места случившегося появились в соцсети «ВКонтакте». По снимкам можно понять, что на территории домовладения пылает открытый огонь, с которым борются пожарные.

На доме видно адресную табличку с надписью: «Огородная, 13». Согласно картам, в этом здании расположен гостевой дом «Удача».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 11:26.

«Сгорело чердачное помещение трехэтажного дома общей площадью 100 кв. м. Сгорело чердачное помещение 1-этажного кирпичного дома общей площадью 50 кв. м. На тушение привлекалось 7 единиц техники, 37 человек личного состава», - пояснили в управлении.

Фото № 2 - ГУ МЧС России по Пензенской области.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото № 1 vk.com/sova_penza
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

в этом здании расположен гостевой дом «Удача».
А это что такое "Гостевой дом"? Притон что-ли?

Гость||

Гость писал(a):

А это что такое "Гостевой дом"? Притон что-ли?
Это гостиница.

Гость||

Вангую - скоро на месте этих домов появится очередной псевдоэлитный жилой комплекс!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте