В Пензе случился серьезный пожар на территории гостевого дома

20.07.2022 | 12:02

В среду, 20 июля, в Пензе произошел пожар на Огородной улице (она находится недалеко от автовокзала, между Каракозова и Восточной).

Кадры с места случившегося появились в соцсети «ВКонтакте». По снимкам можно понять, что на территории домовладения пылает открытый огонь, с которым борются пожарные.

На доме видно адресную табличку с надписью: «Огородная, 13». Согласно картам, в этом здании расположен гостевой дом «Удача».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 11:26.

«Сгорело чердачное помещение трехэтажного дома общей площадью 100 кв. м. Сгорело чердачное помещение 1-этажного кирпичного дома общей площадью 50 кв. м. На тушение привлекалось 7 единиц техники, 37 человек личного состава», - пояснили в управлении.

Фото № 2 - ГУ МЧС России по Пензенской области.