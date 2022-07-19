Происшествия

В Пензенской области после пропажи мужчины возбудили уголовное дело

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В Пензенской области возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения 41-летнего Романа Геннадьевича Худобина.

13 июня мужчина покинул место временного проживания - помещение для сторожа около Майского пруда в селе Александровка Бековского района. С тех пор его никто не видел.

Пропавший зарегистрирован в квартире на улице Ленина в Сердобске.

На вид ему 40-45 лет, рост - 170-175 см, телосложение среднее, волосы русые короткие, глаза карие. На нем были камуфляжные штаны, синяя куртка, светло-серая майка, обувь - белые кроссовки.

«При наличии информации о местонахождении Худобина Романа Геннадьевича или обстоятельствах его исчезновения просим сообщить в следственное управление по телефону 8 (8412) 63-64-96 или в полицию по телефону 02», - обратились к пензенцам специалисты СУ СК России по области.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

И я бы добавил мне есть что сказать

Гость||

Думаю, живет у какой-то дамочки и не отзывается!

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