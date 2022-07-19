В МЧС рассказали об эвакуированных жителях ул. Ленинградской

19.07.2022 | 18:49

10 человек были эвакуированы из-за пожара, произошедшего на Западной Поляне в Пензе вечером во вторник, 19 июля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в ведомство в 18:00. На место ЧП выехали 16 сотрудников управления на трех спецавтомобилях.

«Выгорела квартира на площади 30 кв. м на четвертом этаже. Эвакуировано 10 человек», - уточнили в ГУ МЧС.

Что стало причиной пожара, не сообщается.

Ранее очевидцы рассказали, что около 18:00 с балкона дома № 10 на Ленинградской повалил густой дым. На соседнем балконе в этот момент находилась молодая пара. Люди кричали, что у них маленький ребенок, и звали на помощь.

В итоге никто не пострадал.