Причиной пожара в квартире на Рахманинова могло стать курение

Зажигательное начало рабочей недели. Сразу по нескольких адресам пришлось выезжать пожарным подразделениям Пензы.
На проспекте Победы, напротив дома № 126, вспыхнул микроавтобус. Очевидцы успели снять видео транспорта, охваченного огнем. Буквально за несколько минут автомобиль выгорел полностью. По имеющейся информации, микроавтобус этот служебный, а не рейсовый.
«На тушение пожара привлекалась одна единица техники, шесть человек. Люди, которые находились в автомобиле, успешно эвакуировались, никто не пострадал», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.
Другие кадры были сделаны внутри квартиры, где, по предварительным данным, из-за неосторожного обращения с огнем при курении случилось ЧП. Во дворе высотки на улице Рахманинова выстроилась спецтехника, развернули лестницу.
«На девятом этаже девятиэтажного дома в квартире произошел пожар, выгорела кухня и коридор на площади 20 квадратных метров. В ходе тушения пожара были спасены три человека», - пояснила Анна Шупилова.
Их через подъезд вывели на свежий воздух сотрудники газодымозащитного звена.
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penzainform.ru писал(a):Да уж. Служебная рязанская маршрутка сгорела дотла в Пензе.