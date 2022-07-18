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Происшествия

Причиной пожара в квартире на Рахманинова могло стать курение

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Зажигательное начало рабочей недели. Сразу по нескольких адресам пришлось выезжать пожарным подразделениям Пензы.

На проспекте Победы, напротив дома № 126, вспыхнул микроавтобус. Очевидцы успели снять видео транспорта, охваченного огнем. Буквально за несколько минут автомобиль выгорел полностью. По имеющейся информации, микроавтобус этот служебный, а не рейсовый.

«На тушение пожара привлекалась одна единица техники, шесть человек. Люди, которые находились в автомобиле, успешно эвакуировались, никто не пострадал», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Другие кадры были сделаны внутри квартиры, где, по предварительным данным, из-за неосторожного обращения с огнем при курении случилось ЧП. Во дворе высотки на улице Рахманинова выстроилась спецтехника, развернули лестницу.

«На девятом этаже девятиэтажного дома в квартире произошел пожар, выгорела кухня и коридор на площади 20 квадратных метров. В ходе тушения пожара были спасены три человека», - пояснила Анна Шупилова.

Их через подъезд вывели на свежий воздух сотрудники газодымозащитного звена.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

На проспекте Победы, напротив дома № 126, вспыхнул микроавтобус. Очевидцы успели снять видео транспорта, охваченного огнем. Буквально за несколько минут автомобиль выгорел полностью. По имеющейся информации, микроавтобус этот служебный, а не рейсовый.
Да уж. Служебная рязанская маршрутка сгорела дотла в Пензе.

Гость||

Это Буртасия, мальчег

Имя: Гость
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