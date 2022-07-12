Происшествия

В Пензе три недели не могут найти 41-летнюю женщину

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Жителей Пензы попросили помочь в поисках 41-летней женщины.

Место нахождения Галины Владимировны Скворцовой неизвестно с 23 июня, однако ориентировку опубликовали лишь утром во вторник, 12 июля. Информация появилась на странице поискового отряда «Лиза Алерт» во «ВКонтакте».

Рост пропавшей 175 см, телосложение среднее, волосы темные, глаза карие. Во что женщина одета, не уточняется.

«Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112», - обратились к пензенцам добровольцы.

Также продолжаются поиски 21-летнего Даниила Витальевича Чернова из села Старая Яксарка Шемышейского района.

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Источник — фото vk.com/la_penza
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Гость||

Куролесит где-то с пихарями.

Гость||

Господи,куда все стали пропадать?

Имя: Гость
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