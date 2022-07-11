В Пензенской области разыскивают 21-летнего парня

11.07.2022 | 18:44

В Пензенской области объявили в розыск 21-летнего парня.

В последний раз Даниила Витальевича Чернова из села Старая Яксарка Шемышейского района видели в субботу, 9 июля. 11-го числа волонтеры регионального отделения отряда «Лиза Алерт» опубликовали информацию о его пропаже.

По данным добровольцев, рост молодого человека 180 см, телосложение худощавое, волосы русые короткие, глаза карие.

Во что он одет, неизвестно.

Всех, кто обладает какими-либо сведениями о возможном месте нахождения пропавшего, просят позвонить по телефонам: 112 или 8 (800) 700-54-52.